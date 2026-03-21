Drzewka dla mieszkańców Świnoujścia

Miłe spotkanie z okazji rozpoczęcia wiosny - zabawa dla całej rodziny i przede wszystkim gratka dla miłośników ogrodów. Na świnoujskim Placu Wolności każdy chętny może odebrać sadzonkę wybranego drzewa czy krzewu.

- Sadzonki można wykorzystać w dowolnym miejscu - na działce, w ogrodzie czy balkonie -Borówka amerykańska na działkę. Już planuję w tym roku zebrać garnuszek jakiś. - Będziemy sadzić z mężem dla wnusia - mówili mieszkańcy Świnoujścia.- Bardzo się cieszymy, że możemy tak rozpocząć dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Przylądek Pomerania, Przylądek Wolontariat. Każdy, kto ma ochotę może zabrać sobie takie drzewko. Mnóstwo atrakcji dla dzieci. Bardzo się cieszymy, że port chce w taki sposób wspierać mieszkańców - mówi Kamil Janta-Lipiński, wiceprezes Fundacji Speak Up.Organizatorem wydarzenia jest Przylądek Pomerania - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście we współpracy z fundacją Speak Up. Do wydania jest łącznie 600 sadzonek.