To ma być najbardziej pojemny tramwaj w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Debiut Moderusów Gamma zbliża się wielkimi krokami. Na pętli przy jeziorze Głębokim zaprezentowano pierwszy z dwunastu najnowszych dwukierunkowych tramwajów, który w sobotę odbędzie swoje pierwsze kursy z pasażerami.
- To nie tylko pełna wygoda dla pasażerów i motorniczych, ale również większa dostępność niskopodłogowych wagonów na trasach – podkreśla prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Ten zakup spowoduje, że około 50 niskopodłogowych zestawów będzie jeździło już na mieście. Dziś mamy ponad 80 zestawów w dzień powszedni, więc to oznacza, że ponad połowa pojazdów każdego dnia będzie mogła być właśnie w tych wersjach niskopodłogowych. I to jest ten kierunek, w którym będziemy zmierzali.

- Gotowych do ruchu jest sześć pojazdów, pozostałe dwa są w trakcie odbiorów. Dostawy wszystkich dwunastu tramwajów powinny zakończyć się pod koniec maja – mówi prezes Tramwajów Szczecińskich Krystian Wawrzyniak. - Całościowo tramwaje Gamma będą dedykowane na linię numer 4 i przywróconą w okolicach wakacji linię numer 12. Oczywiście do tego czasu będą puszczane na pozostałe linie 7, 8 itd.

Moderus Gamma może przewieźć 240 pasażerów, co czyni go najbardziej pojemnym tramwajem w taborze szczecińskiego przewoźnika. Zakup 12 pojazdów tego typu kosztował prawie 160 milionów złotych, z czego 115 milionów to dofinansowanie z unijnego programu "FEnIKS" oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu Tematy i Muzyka (TiM)
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

  1. B. wicedyrektor ZK w Goleniowie wydalony ze służby za mobbing i molestowanie
    (od 24 marca oglądane 5950 razy)
  2. Radni zdecydowali: w Szczecinie powstanie Strefa Czystego Transportu [MAPA, WYKAZ ULIC]
    (od 24 marca oglądane 4229 razy)
  3. Prywatny szpital powstanie przy parku Chopina. Mieszkańcy nie są zadowoleni [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
    (od 24 marca oglądane 2909 razy)
  4. Burza wokół planu zagospodarowania ogólnego. Wójt gminy Kołbaskowo: kierujemy się ministerialnymi przepisami
    (od 24 marca oglądane 2279 razy)
  5. Gmina Dobra: właściciele działek chcą jak najszybciej uzyskać warunki zabudowy
    (od 23 marca oglądane 1627 razy)
Miasto zgodziło się na wydłużenie budowy mediateki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Za każdą zmianą idzie lęk" - debata o AI w S-1 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuczna inteligencja – rewolucja czy ewolucja? - 26.03.2026
Marek Osajda
Pingwin, cyfry i zajączki - studenci ZUT po raz kolejny pomalowali jaja [WIDEO, ZDJĘCIA]

