To ma być najbardziej pojemny tramwaj w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Debiut Moderusów Gamma zbliża się wielkimi krokami. Na pętli przy jeziorze Głębokim zaprezentowano pierwszy z dwunastu najnowszych dwukierunkowych tramwajów, który w sobotę odbędzie swoje pierwsze kursy z pasażerami.

- To nie tylko pełna wygoda dla pasażerów i motorniczych, ale również większa dostępność niskopodłogowych wagonów na trasach – podkreśla prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Ten zakup spowoduje, że około 50 niskopodłogowych zestawów będzie jeździło już na mieście. Dziś mamy ponad 80 zestawów w dzień powszedni, więc to oznacza, że ponad połowa pojazdów każdego dnia będzie mogła być właśnie w tych wersjach niskopodłogowych. I to jest ten kierunek, w którym będziemy zmierzali.



- Gotowych do ruchu jest sześć pojazdów, pozostałe dwa są w trakcie odbiorów. Dostawy wszystkich dwunastu tramwajów powinny zakończyć się pod koniec maja – mówi prezes Tramwajów Szczecińskich Krystian Wawrzyniak. - Całościowo tramwaje Gamma będą dedykowane na linię numer 4 i przywróconą w okolicach wakacji linię numer 12. Oczywiście do tego czasu będą puszczane na pozostałe linie 7, 8 itd.



Moderus Gamma może przewieźć 240 pasażerów, co czyni go najbardziej pojemnym tramwajem w taborze szczecińskiego przewoźnika. Zakup 12 pojazdów tego typu kosztował prawie 160 milionów złotych, z czego 115 milionów to dofinansowanie z unijnego programu "FEnIKS" oraz Krajowego Planu Odbudowy.



