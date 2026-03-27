Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz

"Lubię sprzątać, uwalniam moją głowę". Czas na wiosenne porządki [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Odkurzanie, mycie okien czy porządkowanie szaf ma nie tylko charakter praktyczny. Jedni lubią to bardziej, inni mniej, robią to na bieżąco albo dwa razy do roku.
Jak zaznaczają mieszkańcy miasta, zwyczajne wiosenno-świąteczne porządki mają dla wielu głębszy sens.

- Okna pomyte. Podłogi wyfroterowane? Tak, robię to codziennie. Odkurzam, kurze ścieram, zamiatam. - Jeszcze nieposprzątane. A pani jak już jest po porządkach, to jak pani się wtedy czuje? - Mam lepszy humor, to mnie bardziej uspokaja. - To jest ruch. Gimnastyka. - Ja lubię sprzątać, uwalniam moją głowę od różnych kłopotów, od myślenia o chorobach, bo człowiek nie zawsze jest zdrowy. Przepis na mycie okien, kiedy najlepiej? Jak ciepło i słonko świeci - tak mieszkańcy odpowiadają na pytania naszej reporterki.

- Przedświąteczne wiosenne porządkowanie domu ma wymiar nie tylko pragmatyczny, ale i rytualny - zaznacza socjolog ksiądz Remigiusz Szałek z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Socjologicznie mówimy, że rytuał ma tę funkcję, że on nas tak trochę wyprowadza z rutyny codzienności. Oprócz motywów rozsądkowych, że po prostu jest pretekst do tego, żeby trochę posprzątać dom dokładniej, głębiej, zaplanować jakieś spotkania, to nie są tylko czynności praktyczne, ale także symboliczne.

Tradycyjnie generalne sprzątanie przed świętami miało przepędzić z domu choroby, złe duchy, smutek i oczyścić dom ze wszystkiego, co złe.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

