Krajowa Administracja Skarbowa szuka pracowników

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa szuka chętnych do pracy w terenie. Ruszył nabór na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Szukamy właściwie każdego, kto by chciał - mówi Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.- Wystarczy być obywatelem Polski, posiadać pełnię praw publicznych, wykształcenie średnie, oczywiście cieszyć się nieposzlakowaną opinią i stan zdrowia musi pozwalać na realizację takich zadań. Zarówno psychiczny, jak i fizyczny. To też jest praca z bronią i z ludźmi, więc tutaj musi być to odpowiednie przygotowanie - mówi Osiński.Szukamy osób na stanowiska aplikantów, czyli takich, którzy zaczynają. Co będzie należało do ich obowiązków - wymienia Osiński.- Głównie będą realizowali zadania związane z przestrzeganiem przepisów prawa celnego, wywozu i przywozu towarów, ale też kontrolą transportu drogowego, współpracą z organami celnymi z innych państw i też zwalczanie i wykrywanie przestępstw skarbowych - mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.15 wakatów czeka miedzy innymi w Szczecinie, Świnoujściu, Szczecinku i Koszalinie. Szczegóły znajdziecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.