Można wystartować w TTSR na Darze Szczecina

Można jeszcze dołączyć do Reprezentacji Szczecina i wziąć udział w pierwszym etapie regat The Tall Ships Races.
W załodze Daru Szczecina zwolniło się kilka miejsc. Aby wziąć udział w rejsie, nie nie jest wymagane żeglarskie doświadczenie. Wystarczy mieć ukończone 18 lat, uczyć się lub pracować w Szczecinie i znać przynajmniej jeden język obcy.
Uczestnicy wystartują z duńskiego Aarhus, odwiedzą Harlingen i zakończą rejs w Antwerpii. Pierwszy etap regat rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 13 lipca.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
