Ukradł sprzęt elektroniczny wartości ok. 40 tys. zł. Usłyszał zarzuty

Szczecińscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o serię oszustw internetowych. Straty oszacowano na około 40 tysięcy złotych.

Jak ustalili śledczy, sprawca zamawiał sprzęt elektroniczny – głównie telefony – na fikcyjne dane i z odbiorem w miejscu swojej pracy. Po dostarczeniu paczek wyjmował wartościowe przedmioty, a przesyłki wracały do nadawców jako nieodebrane.Policji udało się odzyskać część mienia o wartości około 22 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego dozór i zakaz opuszczania kraju.