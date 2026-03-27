Ukradł sprzęt elektroniczny wartości ok. 40 tys. zł. Usłyszał zarzuty

Region Antoni Stefański

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Szczecińscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o serię oszustw internetowych. Straty oszacowano na około 40 tysięcy złotych.
Jak ustalili śledczy, sprawca zamawiał sprzęt elektroniczny – głównie telefony – na fikcyjne dane i z odbiorem w miejscu swojej pracy. Po dostarczeniu paczek wyjmował wartościowe przedmioty, a przesyłki wracały do nadawców jako nieodebrane.

Policji udało się odzyskać część mienia o wartości około 22 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego dozór i zakaz opuszczania kraju.

