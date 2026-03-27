Szczecin chce wprowadzić opłatę turystyczną

Dodatkowe 3 miliony złotych planuje pozyskać samorząd Szczecina na działania związane z promocją miasta. Środki te miałaby pochodzić z tak zwanej opłaty turystycznej.

Pobierane byłyby przez właścicieli hoteli lub miejsc noclegowych - poinformował radny Stanisław Kaup, przewodniczący Komisji do spraw Gospodarki Morskiej, Rozwoju i Promocji. Dodał, że szczegółowe rozwiązania formalne w tej sprawie przygotowuje już spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.- Poprosiliśmy Żeglugę o dokładną analizę, krok po kroku, co jako radni powinniśmy zrobić, aby taką opłatę wprowadzić, jakie to niesie konsekwencje. Na pewno nie będzie to decyzja bardzo szybka, ponieważ chcemy też rozpocząć konsultacje przede wszystkim z branżą HoReCa - mówi Kaup.Ewentualna, nowa opłata turystyczna, nie byłaby duża - informuje Leopold Korytkowski ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.- Patrząc na to, jak się dzieje w Polsce i w innych krajach, obowiązek poboru jest zawsze na osobie świadczącej usługę noclegową. To wszystko jest regulowane odgórnie przez państwo. Te opłaty są znane, maksymalna skala to jest 3,46 zł brutto za pobyt - mówi Korytkowski.Szczecińska Żegluga zamierza obecnie przeprowadzić szczegółową analizę podobnych rozwiązań, funkcjonujących już w innych miastach w Polsce. Na jej podstawie zaproponuje Radzie Miasta kolejne kroki z tym związane.