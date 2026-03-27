Rozpoczął się szczeciński Jarmark Wielkanocny [ZDJĘCIA]

Chleby, kiełbasy, przyprawy, przedmioty z drewna i świąteczne ozdoby. To tylko część oferty wystawców, którzy rozstawili się w Alei Kwiatowej na szczecińskim Jarmarku Wielkanocnym.

- Przyszłyśmy tak od razu, bo zapowiadali na jutro deszcz, to dzisiaj skorzystamy. Pochodzimy, popatrzymy, jest jeszcze widno, nie za dużo ludzi, można podejść do każdego stoiska. - Jedzenie na jarmarku bardzo dobre, na ceny nie patrzyłem. - W Szczecinie te ceny są dosyć ludzkie w porównaniu do innych miast, także nie mamy źle - mówią odwiedzający.





Sprzedawcy liczą na weekend i tłumy kupujących. Choć przeszkodą może być pogoda.





- Jak na piątek to widzę, że będzie fajny ruch, bo już tak ludzie zaczynają chodzić. - Cały czas czekamy jeszcze, ale nie jest źle, tylko troszkę chłodno. - Kupują. Już nas znają. Mi się wydaje, że jak do nas wracają, to znaczy, że dobre i że lubią takie festyny. - Na razie spokojnie, bo dopiero ten jarmark się o godzinie 12 zaczął. Pogoda nam dopisuje, zapraszamy wszystkich.

Edycja tekstu: Michał Król