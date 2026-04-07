Powiat kołobrzeski sięga po pieniądze z KPO [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Powiat kołobrzeski za pieniądze z KPO chce przeprowadzić remont trzech budynków.
Powiat planując termomodernizacje swoich obiektów postanowił sięgnąć do programu dotyczącego "zielonej transformacji miast". Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że jest to pożyczka, ale na bardzo korzystnych warunkach.

- Kwota 8 milionów 440 tysięcy złotych, czyli niebagatelna kwota na bardzo dogodnych warunkach spłaty. To jest 1 proc. z rozłożeniem na 20 lat - podkreśla Tessikowski.

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego umowę z samorządem podpisała Joanna Syga-Włosińska: - Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w pomaganiu gminom w rozwijaniu się, w realizowaniu inwestycji.

Za pozyskane pieniądze powiat przeprowadzi remont w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, Domu Pomocy Społecznej w Gościnie oraz biurowcu starostwa przy ul. Gryfitów w Kołobrzegu. Prace w szkole mają rozpocząć się już w wakacje, natomiast dwie pozostałe inwestycje zostaną przeprowadzone w 2027 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

