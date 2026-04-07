Świnoujście: dłuższy postój dla posiadaczy Karty Wyspiarza [ZDJĘCIA]

Od maja zmiany w świnoujskiej strefie parkowania. Mieszkańcy Świnoujścia zyskają dodatkowy czas na bezpłatne parkowanie w mieście.

Od maja limit darmowego postoju dla posiadaczy Karty Wyspiarza zostanie wydłużony z dwóch do trzech godzin.



Decyzja o zmianach w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) to odpowiedź na sygnały płynące od samych Świnoujścian. Choć dotychczasowe dwie godziny darmowego postoju były oceniane pozytywnie, wielu mieszkańców podkreślało, że to zbyt krótki czas na spokojne załatwienie wszystkich spraw w centrum czy urzędach.



- Dwie godziny też były wystarczające, ale trzy to jest już de lux. - Dobra zmiana, bardzo dobra - mówią mieszkańcy.



Zastępca prezydenta Świnoujścia, Arkadiusz Mazepa, podkreśla, że nowa regulacja ma być przede wszystkim ułatwieniem dla lokalnej społeczności.



- Mieszkańcy byli zadowoleni, korzystali z tego. System poprawnie identyfikował wpisane pojazdy. Mamy nadzieję, że ta zwiększająca się oferta wywoła uśmiech naszych mieszkańców - dodaje Mazepa.



Z przywileju będą mogli skorzystać wyłącznie posiadacze Karty Wyspiarza, czyli osoby rozliczające podatki w Świnoujściu. Nowe przepisy wejdą w życie 1 maja i będą obowiązywać na terenie całej Strefy Płatnego Parkowania.



