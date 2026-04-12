Otwarcie wystawy w 80. rocznicę Zlotu "Trzymamy Straż nad Odrą" [ZDJĘCIA]

80 lat temu Szczecin stał się miejscem wyjątkowego spotkania młodzieży z całej Polski. To wtedy w kwietniu odbył się Zlot „Trzymamy Straż nad Odrą”.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

- Wśród uczestników zlotu dominowali harcerze - powiedział Zdzisław Rychter przewodniczący Komisji Historii Zachodniopomorskiej Chorągwi.- Tutaj na Jasnych Błoniach. To było miejsce, gdzie harcerze w 1946 roku się spotkali, by uczestniczyć potem w tej manifestacji - dodał Rychter.Harcerka Jolanta Bardasz wspomina, że wydarzenie to miało na celu pokazać, że tutaj jest Polska.- Przyjechali młodzi ludzie z całego kraju. W tamtych czasach, w 1946 roku jeszcze, nie wszyscy w to wierzyli, że Polska będzie w Szczecinie - mówiła Bardasz.Z materiałów IPN dowiadujemy się także, że podczas zlotu doszło do spontanicznego manifestowania poparcia dla opozycji przez harcerzy i starć z młodzieżą z komunistycznego Związku Walki Młodych i wojskiem.W ramach obchodów wydarzenia 14.04. o godzinie 17 w Książnicy Pomorskiej (Sala im. Zbigniewa Herberta) odbędzie się wykład „Trzymamy straż nad Odrą”. Szczecin 1946 – kontekst, przebieg i znaczenie.