Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry

To niepokojąca sytuacja, która może skończyć się jeszcze gorzej. Były dyrektor szczecińskiego szpitala Zdroje komentuje odejścia ginekologów z placówki.

Odejścia to wynik braku porozumienia personelu z dyrekcją. Lekarze nie chcą się zgodzić na zmiany w umowach. Władze szpitala zapewniają jednak, że działanie oddziału nie jest zagrożone.





Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie , powtórka na antenie po północy.

Edycja tekstu: Michał Król

Rezygnację ostatnio złożyło kilkunastu specjalistów. Będzie trudno ich zastąpić - mówił Łukasz Tyszler w "Rozmowie pod krawatem".- Zawsze jest źle, jeżeli lekarze odchodzą z pracy, w większej liczbie, a już szczególnie zabiegowcy. Średnia wieku specjalistów na tym oddziale to jest 66 lat. Jeżeli nie będzie ten zespół odmładzany, może się tak zdarzyć, że ten oddział nie będzie mógł funkcjonować - mówi Tyszler.