Wypadek motocyklisty. Lądował śmigłowiec

Motocyklista poszkodowany w wypadku na wschodzie województwa. Kierowca jednośladu stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi.
Do szpitala przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Do wypadku doszło za Świdwinem w kierunku Kołobrzegu. Droga wojewódzka nr 162 jest przejezdna. Obowiązuje ruch wahadłowy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
