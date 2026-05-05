Seniorka z Kołobrzegu straciła kilkadziesiąt tysięcy

72-latka z Kołobrzegu straciła ponad 60 tysięcy złotych. Kobieta padła ofiarą oszustwa internetowego.

Przestępcy, podszywając się pod doradców inwestycyjnych, wyłudzili od niej pieniądze.Wykorzystywali presję czasu oraz manipulację informacjami, pokazując fikcyjne zyski i zachęcając do dalszych wpłat.Policjanci przypominają, że żadna legalna firma inwestycyjna nie wymaga podejmowania decyzji pod presją ani przekazywania pieniędzy nieznanym osobom.Każdą ofertę należy dokładnie sprawdzić, a w razie wątpliwości skonsultować się z bliskimi lub instytucją finansową.