Seniorka z Kołobrzegu straciła kilkadziesiąt tysięcy

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
72-latka z Kołobrzegu straciła ponad 60 tysięcy złotych. Kobieta padła ofiarą oszustwa internetowego.
Przestępcy, podszywając się pod doradców inwestycyjnych, wyłudzili od niej pieniądze.
Wykorzystywali presję czasu oraz manipulację informacjami, pokazując fikcyjne zyski i zachęcając do dalszych wpłat.

Policjanci przypominają, że żadna legalna firma inwestycyjna nie wymaga podejmowania decyzji pod presją ani przekazywania pieniędzy nieznanym osobom.

Każdą ofertę należy dokładnie sprawdzić, a w razie wątpliwości skonsultować się z bliskimi lub instytucją finansową.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

