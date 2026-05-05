Wolontariusze poszukiwani na zachodniopomorskich wyspach

Wolontariusze z wysp poszukiwani. Centrum Wolontariatu ze Świnoujścia rozwija swoją działalność.

Pomoc przy lokalnych wydarzeniach, teraz prowadzi także w Międzyzdrojach i Wolinie, a chętnych zaprasza do współpracy.



Pracy wystarczy dla każdego, a satysfakcja gwarantowana, tak o wolontariacie mówi Kamil Janta-Lipiński ze stowarzyszenia Speak Up.



- Obsługujemy różnego rodzaju wydarzenia i działania. Bieg w Międzyzdrojach, czy wydarzenie w Wolinie. Jesteśmy we fregacie w Świnoujściu, pomagamy seniorom. Jest naprawdę dużo różnych działań, więc każdy może znaleźć coś dla siebie - mówi Janta-Lipiński.



Dodaje, że wolontariuszem może zostać każdy. - Zapraszamy również dzieci. Od 13. roku życia same mogą uczestniczyć w zajęciach. Mamy także seniorów. Każdy kto chciałby dołączyć, niech się do nas zgłosi. Znajdziecie nas w Centrum Wolontariatu Świnoujście. Jest tam informacja, jak się zapisać i kiedy mamy spotkania - podkreśla.



Wolontariusze, poza doświadczeniem zyskają dostęp do różnego rodzaju warsztatów.



Autorka edycji: Joanna Chajdas