Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wolontariusze poszukiwani na zachodniopomorskich wyspach

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / willian_2000 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / willian_2000 (CC0 domena publiczna)
Wolontariusze z wysp poszukiwani. Centrum Wolontariatu ze Świnoujścia rozwija swoją działalność.
Pomoc przy lokalnych wydarzeniach, teraz prowadzi także w Międzyzdrojach i Wolinie, a chętnych zaprasza do współpracy.

Pracy wystarczy dla każdego, a satysfakcja gwarantowana, tak o wolontariacie mówi Kamil Janta-Lipiński ze stowarzyszenia Speak Up.

- Obsługujemy różnego rodzaju wydarzenia i działania. Bieg w Międzyzdrojach, czy wydarzenie w Wolinie. Jesteśmy we fregacie w Świnoujściu, pomagamy seniorom. Jest naprawdę dużo różnych działań, więc każdy może znaleźć coś dla siebie - mówi Janta-Lipiński.

Dodaje, że wolontariuszem może zostać każdy. - Zapraszamy również dzieci. Od 13. roku życia same mogą uczestniczyć w zajęciach. Mamy także seniorów. Każdy kto chciałby dołączyć, niech się do nas zgłosi. Znajdziecie nas w Centrum Wolontariatu Świnoujście. Jest tam informacja, jak się zapisać i kiedy mamy spotkania - podkreśla.

Wolontariusze, poza doświadczeniem zyskają dostęp do różnego rodzaju warsztatów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4367 razy)
  2. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2211 razy)
  3. Lider z wiceliderem w Szczecinie. Pogoń nie rezygnuje z walki o mistrza
    (od 29 kwietnia oglądane 2156 razy)
  4. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 2141 razy)
  5. Utrudnienia na zachodniopomorskich drogach
    (od przedwczoraj oglądane 2060 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Królowa nauk oswojona. "Mogłabym to zrobić w godzinę" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie odsłonięta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Dzień św. Floriana, a to oznacza, że świętują strażacy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielka Majówka w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Konstanty Oświęcimski

Najnowsze podcasty