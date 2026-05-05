15 maja rozpocznie się XXIII Festiwal Muzyki Dawnej

Muzyka sprzed wieków i grana na dawnych instrumentach już wkrótce zabrzmi w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Tegoroczna edycja, inspirowana ideą uniwersum, zaprasza w podróż przez kultury i epoki - od bizantyjskich śpiewów, przez barokowe refleksje kosmiczne, po muzykę Johna Dowlanda.Zależy nam, by pokazać bogactwo muzyki sprzed wieków - mówi dyrektorka artystyczna Festiwalu Urszula Stawicka.- Ukazanie różnorodności muzyki dawnej, zarówno geograficznej, jak i tej związanej z różnymi epokami, różnej stylistyki. W tym trwamy od początku tego festiwalu - dodaje Sawicka.Zaczynamy od koncertu w cerkwii prawosławnej zespołu Paleologos Ensemble pod kierownictwem Marcina Abijskiego.- Program, który został przygotowany specjalnie na zamówienie festiwalu, bo jedną z refleksji, taką filozoficzną refleksją festiwalową jest pytanie, dlaczego muzyka istnieje, że muzyka to również architektura dźwięku i w niej możemy odnaleźć boską myśl.Łącznie zaplanowano 5 różnych koncertów na dwa weekendy, początek 15 maja.