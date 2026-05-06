Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Przedmiot ma na celu pokazanie dzieciom jak całościowo podchodzić do zdrowia."

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Chodzi o wyposażenie naszych dzieci w rzetelną wiedzę - tak do edukacji zdrowotnej w szkołach przekonuje nauczycielka przedmiotu.
W cyklu "Zapytaj Eksperta" poruszony został temat nowego przedmiotu, który od września stanie się obowiązkowym.

Koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej Katarzyna Skolimowska zaznacza, że przedmiot ma na celu pokazanie dzieciom jak całościowo podchodzić do zdrowia.

- Bierzemy pod uwagę zdrowie fizyczne, społeczne, środowiskowe, psychiczne. To, że boli mnie głowa być może wynika z tego, że się bardzo stresuję i dzieci muszą to wiedzieć. Czy są najedzone, czy państwo wyposażyliście ich w odpowiednie śniadanie - mówi Skolimowska.

Kontrowersje wciąż budzą zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją seksualną. Jak mówi ekspert, wszystkie tego typu treści będą dostosowane do wieku i rozwoju dzieci.

- Chodzi tutaj o to, żebyśmy wyposażyli dzieci w rzetelną wiedzę, która opiera się na takiej umiejętności przekazu, która jest dostosowana do ich wieku, ale też do ich potrzeb. Więc nauczyciel, który będzie pracował z grupą, musi najpierw dobrze tą grupę poznać - dodaje nauczycielka.

Edukacja zdrowotna będzie nauczana w klasach 4-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia poświęcone zdrowiu seksualnemu i dojrzewaniu będą fakultatywne.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej Katarzyna Skolimowska zaznacza, że przedmiot ma na celu pokazanie dzieciom jak całościowo podchodzić do zdrowia.
Kontrowersje wciąż budzą zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją seksualną. Jak mówi ekspert, wszystkie tego typu treści będą dostosowane do wieku i rozwoju dzieci.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4416 razy)
  2. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2275 razy)
  3. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od przedwczoraj oglądane 2272 razy)
  4. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od 03 maja oglądane 2185 razy)
  5. Utrudnienia na zachodniopomorskich drogach
    (od 03 maja oglądane 2086 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Królowa nauk oswojona. "Mogłabym to zrobić w godzinę" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie odsłonięta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Dzień św. Floriana, a to oznacza, że świętują strażacy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielka Majówka w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Konstanty Oświęcimski

Najnowsze podcasty