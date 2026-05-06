Chodzi o wyposażenie naszych dzieci w rzetelną wiedzę - tak do edukacji zdrowotnej w szkołach przekonuje nauczycielka przedmiotu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

W cyklu "Zapytaj Eksperta" poruszony został temat nowego przedmiotu, który od września stanie się obowiązkowym.Koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej Katarzyna Skolimowska zaznacza, że przedmiot ma na celu pokazanie dzieciom jak całościowo podchodzić do zdrowia.- Bierzemy pod uwagę zdrowie fizyczne, społeczne, środowiskowe, psychiczne. To, że boli mnie głowa być może wynika z tego, że się bardzo stresuję i dzieci muszą to wiedzieć. Czy są najedzone, czy państwo wyposażyliście ich w odpowiednie śniadanie - mówi Skolimowska.Kontrowersje wciąż budzą zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją seksualną. Jak mówi ekspert, wszystkie tego typu treści będą dostosowane do wieku i rozwoju dzieci.- Chodzi tutaj o to, żebyśmy wyposażyli dzieci w rzetelną wiedzę, która opiera się na takiej umiejętności przekazu, która jest dostosowana do ich wieku, ale też do ich potrzeb. Więc nauczyciel, który będzie pracował z grupą, musi najpierw dobrze tą grupę poznać - dodaje nauczycielka.Edukacja zdrowotna będzie nauczana w klasach 4-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia poświęcone zdrowiu seksualnemu i dojrzewaniu będą fakultatywne.