Eksperci, wykładowcy i studenci spotkali się na sympozjum w Szczecinie

W Szczecinie trwa 14. Sympozjum Transportowo-Logistyczne. Na spotkaniu z branżowymi ekspertami oraz wykładowcami Politechniki Morskiej w murach uczelni udział wzięło 150 studentów.

- Przyjechałam z Koła Naukowego Logistyki na SGW z Warszawy. U siebie na SGW skupiamy się głównie na transporcie i na magazynach, tutaj mogę poznać logistykę bardziej z perspektywy morskiej. - Wymieniamy się doświadczeniem, jak zrobić, żeby w przyszłości było lepiej, czyli świeże powietrze, zrównoważony rozwój, Smart Cities oraz różne technologie, które rozwijają procesy związane z transportem oraz rozwinięciem gospodarki oraz przemysłu - mówią studenci.



- Mówimy o alternatywnych napędach w środkach transportu, o tak zwanym modeshift, czyli przeniesieniu ładunków ze środków transportu drogowego na inne gałęzie transportu - tłumaczy Natalia Drop, adiunkt na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.



Konferecja potrwa do 8 maja.



