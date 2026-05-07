W Myśliborzu odnaleziono historyczne dokumenty [ZDJĘCIA]

Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiły unikatowe, historyczne dokumenty. Niektóre z nich mają ponad 200 lat.
Trzy, niestety częściowo zniszczone, teczki pełne zapisków, map i rysunków znalazła powołana przez wojewodę zachodniopomorskiego likwidator Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Myśliborzu.
To rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych zlokalizowanych w rejonie Myśliborza. Zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
