Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Ważny termin dla zainteresowanych

Region Anna Klimczyk

Siedziba ZUS w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok mija 20 maja.
- Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień - poinformował Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. - Ten obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy w ubiegłym roku byli z tego tytułu objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i byli opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem.

Osoby, które zawiesiły działalność na cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wznowiono działalność w styczniu 2026 r., a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych.

Obowiązek rocznego rozliczenia dotyczy też przedsiębiorcy, który zaczął działalność w styczniu 2026 r. i rozlicza się na zasadach ogólnych. A także osoby, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 r., ale była w tym czasie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, nawet tylko przez jeden dzień.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
