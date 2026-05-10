Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

W szczecińskim Inkubatorze Sektorów Kreatywnych odbył się III otwarty turniej szachowy. Mogli w nim wziąć udział zarówno starzy wyjadacze, jak i amatorzy.





- Pierwszą partię wygrałem, także jestem bardzo zadowolony, zobaczymy jak pójdzie dalej - dodaje Michał Różycki ze Świnoujścia.

- Świetna atmosfera i mam nadzieję, że tak pozostanie. - Dokładnie tak, sympatyczni ludzie i wspaniała zabawa. - Emocje szachowe, to jest to. - Zachęcam wszystkich młodych, żeby brali udział w takich turniejach. Są zdecydowanie ciekawsze niż internetowe granie - przekonują zawodnicy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Z kolegą organizujemy turniej szachowy w Szczecinie. Grają wszyscy, którzy chcą grać bez względu na kategorię, bez względu na wiek. Na przykład jest kandydat na mistrza, i są ludzie, którzy po prostu robią pierwsze kroki. Mamy 54 zawodników. Najmłodszy uczestnik ma 8 lat, a najstarszy - 84 - podkreśla Grzegorz Szpak.Na uczestników czekały nagrody i upominki, a po zakończeniu rozgrywek - wspólne ognisko integracyjne.Turniej zorganizowano pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.