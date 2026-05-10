Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
W szczecińskim Inkubatorze Sektorów Kreatywnych odbył się III otwarty turniej szachowy. Mogli w nim wziąć udział zarówno starzy wyjadacze, jak i amatorzy.
- Z kolegą organizujemy turniej szachowy w Szczecinie. Grają wszyscy, którzy chcą grać bez względu na kategorię, bez względu na wiek. Na przykład jest kandydat na mistrza, i są ludzie, którzy po prostu robią pierwsze kroki. Mamy 54 zawodników. Najmłodszy uczestnik ma 8 lat, a najstarszy - 84 - podkreśla Grzegorz Szpak.

- Pierwszą partię wygrałem, także jestem bardzo zadowolony, zobaczymy jak pójdzie dalej - dodaje Michał Różycki ze Świnoujścia.

- Świetna atmosfera i mam nadzieję, że tak pozostanie. - Dokładnie tak, sympatyczni ludzie i wspaniała zabawa. - Emocje szachowe, to jest to. - Zachęcam wszystkich młodych, żeby brali udział w takich turniejach. Są zdecydowanie ciekawsze niż internetowe granie - przekonują zawodnicy.

Na uczestników czekały nagrody i upominki, a po zakończeniu rozgrywek - wspólne ognisko integracyjne.

Turniej zorganizowano pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3187 razy)
  2. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od 04 maja oglądane 2888 razy)
  3. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od 06 maja oglądane 2818 razy)
  4. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od 05 maja oglądane 2801 razy)
  5. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od wczoraj oglądane 2441 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Inauguracja sezonu w Centrum Żeglarskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podróże, dobre jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Trwa Piknik nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal Podróży i Czasu Wolnego w Szczecinie [WIDEO]
Uczniowie morsowali z okazji Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty