Rapowe podziemie wspiera podopiecznych Salezjańskiego Domu Dziecka [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Warsztaty handmade, jazdy na hulajnodze czy miksowania po „didżejsku”, a także liczne występy. W szczecińskiej Hali „Odra” trwa coroczny event charytatywny Podziemnej Sfery Rapu, z którego dochód zostanie przeznaczony dla Salezjańskiego Domu Dziecka.
- Tworzymy to piąty rok z rzędu, przez trzy lata robiliśmy same licytacje w internecie. W zeszłym roku postanowiliśmy zrobić pierwszy event z warsztatami, więc w tym roku postanowiliśmy zrobić to samo - mówi Rafał Dydz, organizator Podziemnej Sfery Rapu.

Dzieci czekają na nowo wydarzenie już od paru miesięcy. Im się tutaj wszystko podoba i atmosfera, jesteśmy tutaj naprawdę bardzo ciepło przyjęci. Moglibyśmy spędzić tutaj cały dzień - mówi Michalina Łucka, pracowniczka z Salezjańskiego Domu Dziecka.

- Każdy chętny może sobie zobaczyć jak to działa. Dzieciaki były zafascynowane, nie można było ich oderwać od tego sprzętu - dodaje Grzegorz Rekasow, czyli DJ Twister.

Uczę ludzi jeździć na hulajnodze. Ze mną jest dużo chłopaków, którzy też jeżdżą. Będą pokazywać młodym jak to się robi, jak i będą im udostępniać swoje hulajnogi - mówi instruktor, Jakub Grzywa.

Od godziny 16:00 aż do późnych godzin wieczornych trwają rozmaite koncerty - usłyszymy m.in. DEnka TALtyniuka, DJa MaRaSa, Chomika i Żelu Żelsona.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Event charytatywny w hali Odra

