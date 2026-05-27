Populacja wilków a szkody na wsiach. Poseł PiS-u: mieszkańcy po zmroku się boją

Wilki zaczynają być coraz groźniejsze i powoli należy myśleć o kontrolowaniu ich przyrostu w naturze – przekonywał w "Rozmowie pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc.

Czesław Hoc mówił, że był przygotowany na rozmowy o Zielonym Ładzie, tymczasem mieszkańcy chcieli rozmawiać o problemie wilków w okolicy.



- Byłem zaskoczony przede wszystkim tym, że wilki takie potężne straty przenoszą. w jednym miejscu 30 owiec zagryzionych, w tym dwie zjedzone. Tuż przed naszą wizytą wilki pożarły krowę z cielakiem. To już zaczyna być groźne. Jeszcze bardziej niebezpieczne i niepokojące jest zjawisko hybryd tzw. psowilków - podkreślał Hoc.



Krzyżówki psa z wilkiem nie boją się człowieka, a mają instynkt zabijania – podkreślał poseł PiS-u i wyliczał, że według szacunków na dziś, w Polsce jest już 5 tysięcy wilków, a rozmnażają się w takim tempie, że na wsiach po zmroku strach wychodzić z domu.



Zapytaliśmy w trakcie audycji Czesława Hoca wprost, czy potrzebny jest odstrzał. - Ja myślę, że trzeba to rozważyć. Jeśli wilk dziennie musi zjeść około 3 kg mięsa, to jeśli wytępi zwierzynę płową, to wejdzie do zagród. Być może nawet zaatakuje człowieka. Tutaj trzeba trochę roztropności, ale też takich zdecydowanych działań - dodał Hoc.



Poseł PiS-u trakcie rozmowy ostro skomentował także temat konsolidacji szpitali, czy sytuacji w PŻB.



Zaproszenie do czwartkowej "Rozmowy pod Krawatem" Piotra Tolko przyjęła prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska z ZUT-u i PAN, współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Awarie Budowlane".



Autorka edycji: Joanna Chajdas Zapytany o źródło zainteresowania tematem wilków poseł potwierdził, że jest ono skutkiem spotkania z mieszkańcami w Żydowie, w gminie Polanów na wschodzie naszego województwa.