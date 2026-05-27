Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Populacja wilków a szkody na wsiach. Poseł PiS-u: mieszkańcy po zmroku się boją

Region Sebastian Wierciak

Fot. pixabay.com / ambquinn (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / ambquinn (CC0 domena publiczna)
Wilki zaczynają być coraz groźniejsze i powoli należy myśleć o kontrolowaniu ich przyrostu w naturze – przekonywał w "Rozmowie pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc.
Czesław Hoc

Czesław Hoc

Zapytany o źródło zainteresowania tematem wilków poseł potwierdził, że jest ono skutkiem spotkania z mieszkańcami w Żydowie, w gminie Polanów na wschodzie naszego województwa.

Czesław Hoc mówił, że był przygotowany na rozmowy o Zielonym Ładzie, tymczasem mieszkańcy chcieli rozmawiać o problemie wilków w okolicy.

- Byłem zaskoczony przede wszystkim tym, że wilki takie potężne straty przenoszą. w jednym miejscu 30 owiec zagryzionych, w tym dwie zjedzone. Tuż przed naszą wizytą wilki pożarły krowę z cielakiem. To już zaczyna być groźne. Jeszcze bardziej niebezpieczne i niepokojące jest zjawisko hybryd tzw. psowilków - podkreślał Hoc.

Krzyżówki psa z wilkiem nie boją się człowieka, a mają instynkt zabijania – podkreślał poseł PiS-u i wyliczał, że według szacunków na dziś, w Polsce jest już 5 tysięcy wilków, a rozmnażają się w takim tempie, że na wsiach po zmroku strach wychodzić z domu.

Zapytaliśmy w trakcie audycji Czesława Hoca wprost, czy potrzebny jest odstrzał. - Ja myślę, że trzeba to rozważyć. Jeśli wilk dziennie musi zjeść około 3 kg mięsa, to jeśli wytępi zwierzynę płową, to wejdzie do zagród. Być może nawet zaatakuje człowieka. Tutaj trzeba trochę roztropności, ale też takich zdecydowanych działań - dodał Hoc.

Poseł PiS-u trakcie rozmowy ostro skomentował także temat konsolidacji szpitali, czy sytuacji w PŻB.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie do czwartkowej "Rozmowy pod Krawatem" Piotra Tolko przyjęła prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska z ZUT-u i PAN, współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Awarie Budowlane".

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Czesław Hoc mówił, że był przygotowany na rozmowy o Zielonym Ładzie, tymczasem mieszkańcy chcieli rozmawiać o problemie wilków w okolicy.
- Ja myślę, że trzeba to rozważyć. Jeśli wilk dziennie musi zjeść około 3 kg mięsa, to jeśli wytępi zwierzynę płową, to wejdzie do zagród. Być może nawet zaatakuje człowieka. Tutaj trzeba trochę roztropności, ale też takich zdecydowanych działań - dodał Hoc.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 3162 razy)
  2. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od 21 maja oglądane 2621 razy)
  3. Nocny pożar w Przecławiu
    (od wczoraj oglądane 2579 razy)
  4. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 2266 razy)
  5. Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
    (od przedwczoraj oglądane 1743 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Właściciel Pogoni o minionym sezonie i nowych kontraktach [ROZMOWA, WIDEO]
Budowa wiaduktu ma rozwiązać problemy na ul. Pomorskiej w Szczecinie [WIDEO]
Czesław Hoc
Ciepła muzyka na ciepłe dni. [ZDJĘCIA, WIDEO]
Piknik rodzinny przy ulicy Polickiej [FOTO, WIDEO]
Kolejny koncert z cyklu [3x1].

Najnowsze podcasty