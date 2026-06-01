Świątkowska: Szczecin nie może narzekać na brak nowoczesnych miejsc służących kulturze

Region Jarosław Gowin

Hanna Wróblewska - była minister kultury oraz Bogna Świątkowska - dziennikarka, promotorka kultury. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Hanna Wróblewska - była minister kultury oraz Bogna Świątkowska - dziennikarka, promotorka kultury. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, ale też spełniać potrzeby twórców. To jedne z założeń strategii kulturalnej dla Szczecina.
Stworzenie dokumentu, który będzie wyznaczał kurs dla władz poszczególnych instytucji i artystów do 2035 roku, kilka dni temu zapowiedział prezydent Piotr Krzystek. Pisanie strategii będą wspierały - była ministra kultury Hanna Wróblewska i dziennikarka oraz promotorka kultury Bogna Świątkowska.

Szczecin nie może narzekać na brak nowoczesnych miejsc służących kulturze - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" Bogna Świątkowska. Jednym z najważniejszych zadań będzie opracowanie dla nich nowej, dopasowanej do współczesnych realiów oferty, bo sposób odbioru sztuki i upodobania odbiorców szybko się zmieniają.

- Porozmawiajmy, co ma się tam wydarzać. Nawyki korzystania z kultury i uczestnictwa się zmieniają. To właśnie powoduje wyzwanie dla tych instytucji, żeby przemyślały jakiego rodzaju ofertę mają właściwie wytworzyć dla osób je odwiedzających - mówi Świątkowska.

Strategia dla kultury w Szczecinie będzie pisana wspólnie z artystami – przekonywały w "Rozmowie pod Krawatem" ekspertki wiodące, czyli była ministra kultury Hanna Wróblewska oraz dziennikarka i promotorka kultury Bogna Świątkowska.

Dyskusja na temat kultury w Szczecinie toczy się od dawna, w tym roku mieliśmy choćby oddolne wydarzenie pod hasłem Kultura Wolności. Wnioski z tego wydarzenia także mają być brane pod uwagę. Jak wyjaśniała Bogna Świątkowska - mamy inicjatywę oddolną, artystów i odgórną intencję urzędu, stworzenia ważnego strategicznego dokumentu dla miasta.

- To jest świetny moment, żeby połączyć ze sobą te punkty widzenia, punkty też zarządzania kulturą w coś, co powinno na koniec dnia służyć jednak miastu i mieszkańcom - mówi Świątkowska.

Tworzenie strategii do 2035 roku potrwa rok, w tym czasie ekspertki wiodące wielokrotnie przyjadą do Szczecina. Tworzenie strategii ma być transparentne, otwarte i włączające, konsultowane z mieszkańcami. Powstanie adres specjalnej strony internetowej – zapewniała Hanna Wróblewska.

- Gdzie będą trafiały wszystkie zapytania, wnioski i takiego adresu, gdzie będzie widoczne, na jakim etapie działań obecnie jesteśmy - mówi Wróblewska.

Planowane są także spotkania czy ankiety, tak by artyści i mieszkańcy czuli, że są częścią procesu i mają wpływ na podejmowane decyzje. Strategiczny Program Kultury Miasta Szczecin będzie powstawał przez rok.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Edycja tekstu: Michał Król
