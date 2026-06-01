Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Niepozorny guzek na szyi okazał się objawem groźnego nowotworu. Z chłoniakiem Hodgkina walczy 12-letni Kuba Piter.
Chłopiec przeszedł dwa cykle chemioterapii. W chorobie wspiera go mama i przyjaciele z boiska. W poniedziałek specjalne wydarzenie ze zbiórką środków na leczenie Kuby przygotowała społeczność jego szkoły - szczecińskiej podstawówki nr 5.
- Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka, postanowiliśmy dołączyć się z naszą akcją i wesprzeć jednego z naszych uczniów. Cała społeczność, wszyscy za nim tęsknimy, czekamy na niego. Chcielibyśmy go wesprzeć wraz z jego rodziną i pokazać mu jedność, że jesteśmy razem z nim - mówi nauczycielka.
- Teraz aktualnie sprzedajemy, będą licytacje i za niedługo też gramy mecz z 5B. - Tam jest cały stół z wydrukami 3D. Różne smoki, jakieś figurki z gier, wszystko ruchome. Wszystko idzie, było już wykładane nieraz. - Gadżety, widzę Pogoni Szczecin, piłka Barcelony, piłka Ekstraklasy. Mamy koszulki podpisane przez zawodników KSW - mówią uczniowie i nauczyciele.
Kuba pod koniec marca trafił do szpitala przy Unii Lubelskiej. Tam przeszedł badania, tam też usłyszał diagnozę. Zbiórka na jego leczenie jest prowadzona także na portalu zrzutka.pl.
Akcja w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi potrwa jeszcze do godziny 14.
Edycja tekstu: Michał Król