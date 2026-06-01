Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Niepozorny guzek na szyi okazał się objawem groźnego nowotworu. Z chłoniakiem Hodgkina walczy 12-letni Kuba Piter.
Chłopiec przeszedł dwa cykle chemioterapii. W chorobie wspiera go mama i przyjaciele z boiska. W poniedziałek specjalne wydarzenie ze zbiórką środków na leczenie Kuby przygotowała społeczność jego szkoły - szczecińskiej podstawówki nr 5.

- Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka, postanowiliśmy dołączyć się z naszą akcją i wesprzeć jednego z naszych uczniów. Cała społeczność, wszyscy za nim tęsknimy, czekamy na niego. Chcielibyśmy go wesprzeć wraz z jego rodziną i pokazać mu jedność, że jesteśmy razem z nim - mówi nauczycielka.

- Teraz aktualnie sprzedajemy, będą licytacje i za niedługo też gramy mecz z 5B. - Tam jest cały stół z wydrukami 3D. Różne smoki, jakieś figurki z gier, wszystko ruchome. Wszystko idzie, było już wykładane nieraz. - Gadżety, widzę Pogoni Szczecin, piłka Barcelony, piłka Ekstraklasy. Mamy koszulki podpisane przez zawodników KSW - mówią uczniowie i nauczyciele.

Kuba pod koniec marca trafił do szpitala przy Unii Lubelskiej. Tam przeszedł badania, tam też usłyszał diagnozę. Zbiórka na jego leczenie jest prowadzona także na portalu zrzutka.pl.

Akcja w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi potrwa jeszcze do godziny 14.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Tomasza Domańskiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4105 razy)
  2. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3194 razy)
  3. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 3074 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2828 razy)
  5. Wirtualna Polska: Autor fałszywych alarmów ma pochodzić ze Szczecina
    (od 28 maja oglądane 1683 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska
Wielki Piknik Pasji na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzień Dziecka i urodziny MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wirtualna rzeczywistość, nauka i zabawa. Cyfrowy Dzień Dziecka w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lodowe balie, pokaz morsowania i rajd. Jezioro Głębokie na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty