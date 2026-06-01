Powtórka z 2022 roku? Raczej nie - monitorowanie i ostrożny optymizm Wód Polskich [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie pierwsze informacje ich pojawieniu się w rzece otrzymały w sobotę. Sygnały nasiliły się w niedzielę - ryby znaleziono w różnych punktach Szczecińskiego Węzła Wodnego, m.in. w okolicach mostu Gryfitów, Dworca Głównego i Kanału Zielonego.
Niski stan rzeki i remont; nieczynne przeprawy promowe przez Odrę

Zauważyli je m.in. wędkarze.

- Widzimy okonki, tam jakiś węgorz jest, widzę... Biała ryba też. One są śnięte, nie? - Widziałem też ich bardzo dużo. Nie ma ruchu wody. Od miesiąca woda stoi i ryba się dusi. - Dla mnie, jako wędkarza to tragedia - mówili.

Przypadki jednak nie były masowe. Doszło do nich przez przyduchę, spowodowaną niskim poziomem natlenienia wody.

- Kilka dni wysokich temperatur oraz miejscami niski stan wody na odcinkach Odry, a także w ostatnich dniach zjawisko cofki w połączeniu z niedawnymi opadami deszczu i spływem z kanalizacji deszczowej mogły spowodować lokalnie spadek poziomu tlenu w wodzie - podkreśla rzecznik szczecińskich Wód Polskich Marek Synowiecki.

Synowiecki zapewnił, że Wody Polskie są w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i monitorują sytuację. Dodał też, że takie zjawiska będą naszą "nową normalnością", choć są one charakterystyczne dla końca lata, a nie późnej wiosny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
