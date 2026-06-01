ZUS: Zwrot składki zdrowotnej

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Karol Jagielski
Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o zwrot składki zdrowotnej. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nadpłacili ją w ubiegłym roku.
Pieniądze na konto mogą otrzymać te osoby, które nie mają zaległości w opłacaniu składek i nie mają nienależnie pobranych świadczeń. Rzecznik ZUS w Zachodniopomorskiem Karol Jagielski przypomina o konieczności złożenia wniosku.

- Ten wniosek o zwrot nadpłaty jest gotowy. ZUS przygotował go automatycznie i wystarczy zalogować się na swój profil e-ZUS, wejść w zakładkę dokumenty i wiadomości, przejść do sekcji dokumenty robocze, znaleźć przygotowany dokument, dokładnie go sprawdzić i podpisać. Ważne jest, żeby przed wysłaniem też sprawdzić wniosek pod kątem rachunku bankowego, na który ma trafić ten zwrot - powiedział.

Kto nie złoży wniosku dziś (1.06), ten pieniędzy nie straci. ZUS nadpłatę odliczy od należnych świadczeń. Ma na to czas do końca roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Rzecznik ZUS w Zachodniopomorskiem Karol Jagielski przypomina o konieczności złożenia wniosku.

