Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tradycyjnie w Dzień Dziecka uruchomiono szczecińską Arkonkę. Dostępne są wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze i rwąca rzeka, a także zjeżdżalnie. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

Edycja tekstu: Michał Król

Zapytaliśmy amatorów kąpieli, jak wrażenia pierwszego dnia.- Dobrze jest, fajnie. Troszkę dziwnie, ale po jakimś czasie jest dobrze. - Pierwszy dzień jest ogólnie bardzo fajnie. Najpierw zawsze idziemy na sportowy, żeby się ogrzać i potem idziemy na zjeżdżalnie. - Dzisiaj był festyn w szkole, a my przyjechaliśmy na Arkonkę w czterech. Na początku było zimno, ale teraz się przyzwyczailiśmy, jest wszystko fajnie. - Na zjeżdżalnie, bo pływamy w wirze. - Dobrze jest. W tamte wakacje, od sierpnia, chodziłem codziennie - mówią amatorzy kąpieli.Paulina Łątka z Urzędu Miasta przypomina, że Arkonka to nie tylko baseny. Na odwiedzających czekają też inne atrakcje na świeżym powietrzu.- Mamy korty do tenisa, do badmintona, boisko do siatkówki plażowej. Są miejsca do grillowania, plac zabaw, skatepark, leżaki i hamaki. Także można się spokojnie zrelaksować - mówi Łątka.Od tego roku bezpłatnie ze wszystkich atrakcji korzystać mogą dzieci do lat 7 oraz osoby z niepełnosprawnością razem opiekunem. Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 14 zł, a bilet normalny – 28 zł.Sezon kąpielowy na Arkonce zakończy się 31 sierpnia.