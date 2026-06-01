Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Natalia Chodań

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Tradycyjnie w Dzień Dziecka uruchomiono szczecińską Arkonkę. Dostępne są wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze i rwąca rzeka, a także zjeżdżalnie. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.
Zapytaliśmy amatorów kąpieli, jak wrażenia pierwszego dnia.

- Dobrze jest, fajnie. Troszkę dziwnie, ale po jakimś czasie jest dobrze. - Pierwszy dzień jest ogólnie bardzo fajnie. Najpierw zawsze idziemy na sportowy, żeby się ogrzać i potem idziemy na zjeżdżalnie. - Dzisiaj był festyn w szkole, a my przyjechaliśmy na Arkonkę w czterech. Na początku było zimno, ale teraz się przyzwyczailiśmy, jest wszystko fajnie. - Na zjeżdżalnie, bo pływamy w wirze. - Dobrze jest. W tamte wakacje, od sierpnia, chodziłem codziennie - mówią amatorzy kąpieli.

Paulina Łątka z Urzędu Miasta przypomina, że Arkonka to nie tylko baseny. Na odwiedzających czekają też inne atrakcje na świeżym powietrzu.

- Mamy korty do tenisa, do badmintona, boisko do siatkówki plażowej. Są miejsca do grillowania, plac zabaw, skatepark, leżaki i hamaki. Także można się spokojnie zrelaksować - mówi Łątka.

Od tego roku bezpłatnie ze wszystkich atrakcji korzystać mogą dzieci do lat 7 oraz osoby z niepełnosprawnością razem opiekunem. Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 14 zł, a bilet normalny – 28 zł.

Sezon kąpielowy na Arkonce zakończy się 31 sierpnia.

Edycja tekstu: Michał Król
