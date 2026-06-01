Zachodniopomorskie firmy mają skorzystać na programie SAFE

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie tylko stolica Pomorza Zachodniego, ale także szereg mniejszych miejscowości mają szansę na rozkwit, dzięki programowi SAFE - uważają uczestnicy 4. Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego.
Jak mówił wiceszef MON Stanisław Wziątek, głównym celem inicjatywy jest wykorzystanie potencjału techniczno-intelektualnego firm działających na tym terenie. - Polska Grupa Zbrojeniowa będzie mogła powiedzieć, czego oczekuje, jakiego wsparcia. Firmy z naszego regionu, z Pomorza Zachodniego mogą powiedzieć, co oferują, jakie mają możliwości i jak mogłyby służyć rozwojowi tego programu - powiedział Wziątek.

- Rozpoczęliśmy dialog z przedsiębiorcami i chcemy wspólnie brać odpowiedzialność za produkcję na rzecz naszego bezpieczeństwa - dodał prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leśkiewicz. - Mamy prawie 700 produktów w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Żadnego z nich nie wytwarzamy sami. Do każdego są potrzebni kooperanci w różnej wysokości. Do Kraba prawie 300. Ale generalnie bez partnerstwa, bez współpracy z prywatnym biznesem nic nie zrobimy.

W ubiegłym tygodniu umowę na budowę okrętu „Ratownik” podpisały Stocznia Wojenna w Gdyni i Stocznia Szczecińska "Wulkan".

Jednostka będzie miała 96 metrów długości i 19 metrów szerokości, napęd hybrydowy, armatki gaśnicze, lądowisko dla śmigłowców i miejsce dla ponad 100-osobowej załogi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Tomasza Domańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

