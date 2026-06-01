Nowy most dla działkowców w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Działkowcy z Kołobrzegu otrzymają nowy most. To jedyna droga prowadząca do kilkuset ogródków działkowych przy ulicy 6 Dywizji Piechoty.

Stary most musiał zostać rozebrany z uwagi na zły stan techniczny. Wcześniej miasto wyłączyło go z użytkowania, przez co dojazd na działki samochodem nie był możliwy. Obiekt nie nadawał się do remontu, a miasto zdecydowało o budowie nowej konstrukcji.



Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu wskazuje, że wszystkie prace budowlane zostały już zakończone. - Wpłynęło do urzędu pismo, gdzie wykonawca zgłasza gotowość do odbiorów technicznych. Możemy liczyć się z tym, że w czerwcu most będzie udostępniony - mówi Kujaczyński.



Most jest jedynym dojazdem na teren ogródków nie tylko dla samych działkowców, ale też służb ratunkowych. W czasie prac budowlanych udostępniona została przeprawa pontonowa. Tymczasowy most wykonany przez wojsko zostanie rozebrany wraz z oddaniem nowej inwestycji.



