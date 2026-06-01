Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nowy most dla działkowców w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Działkowcy z Kołobrzegu otrzymają nowy most. To jedyna droga prowadząca do kilkuset ogródków działkowych przy ulicy 6 Dywizji Piechoty.
Stary most musiał zostać rozebrany z uwagi na zły stan techniczny. Wcześniej miasto wyłączyło go z użytkowania, przez co dojazd na działki samochodem nie był możliwy. Obiekt nie nadawał się do remontu, a miasto zdecydowało o budowie nowej konstrukcji.

Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu wskazuje, że wszystkie prace budowlane zostały już zakończone. - Wpłynęło do urzędu pismo, gdzie wykonawca zgłasza gotowość do odbiorów technicznych. Możemy liczyć się z tym, że w czerwcu most będzie udostępniony - mówi Kujaczyński.

Most jest jedynym dojazdem na teren ogródków nie tylko dla samych działkowców, ale też służb ratunkowych. W czasie prac budowlanych udostępniona została przeprawa pontonowa. Tymczasowy most wykonany przez wojsko zostanie rozebrany wraz z oddaniem nowej inwestycji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4266 razy)
  2. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3229 razy)
  3. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 3094 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2886 razy)
  5. Wirtualna Polska: Autor fałszywych alarmów ma pochodzić ze Szczecina
    (od 28 maja oglądane 1698 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Orszak Króla Maciusia opanował ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska
Wielki Piknik Pasji na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty