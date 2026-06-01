Studenci chwycili za mikrofon. "Jestem zachwycona" [ZDJĘCIA]

Studenci ze Szczecina zamienili indeksy na mikrofony. Przyszli lekarze, informatycy, biznesmeni i marynarze udowadniają, że studenckie talenty daleko wykraczają poza zakres studiów.

W Ogrodach Śródmieście trwa kolejna edycja Międzyuczelnianych Potyczek Wokalnych „Student Voice Challenge”, w której występuje dziesięciu reprezentantów szczecińskich uczelni publicznych.



Jak podkreślają organizatorzy, celem wydarzenia jest pokazanie artystycznej strony studentów. - Dla mnie to jest możliwość pokazania się, ja zawsze bardzo lubiłam koncertować. - Trochę porywalizować z inną uczelnią, trochę pokazać coś od siebie. - Trochę odejść od tych książek, trochę skorzystać ze swojej pasji, pokazać się innym. - I właściwie zabłysnąć przed wszystkimi - to głosy uczestników.



- Wierzcie mi, że poziom jest tak wysoki, że jestem zachwycona tym, jak młodzież potrafi śpiewać, tylko trzeba im stwarzać miejsce do tego, żeby pokazali też to naszym mieszkańcom - mówi Aneta Zierke z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.



Na zwycięzców czekają nagrody finansowe oraz Nagroda Specjalna Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT. Przyznana zostanie również nagroda publiczności.



