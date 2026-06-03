Szczecińscy naukowcy na Wołyniu. "Nie możemy łączyć tego z polityką"

Prof. Andrzej Ossowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie chcemy łączenia prac ekshumacyjnych na Wołyniu z polityką. Mamy zadanie do wykonania i chcemy je wykonać - powiedział Radiu Szczecin genetyk, prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odniósł się w ten sposób do zaognienia stosunków polsko-ukraińskich po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię Bohaterów UPA. Zespół prof. Ossowskiego 22 czerwca ma rozpocząć prace poszukiwawcze mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej w miejscowości Puźniki.



- Uważam, że to powinien być proces, który jest zupełnie odrębny i nie możemy tego łączyć z polityką. I to bardzo często podkreślamy, że to są prace humanitarne przede wszystkim - powiedział prof. Ossowski.



Prof. Ossowski dodał, że wszystko jest przygotowywane do badań na miejscu. - Nic nie wskazuje na to, żeby w jakikolwiek sposób ten proces miał być zaburzony. Strona ukraińska, z tego co wiem, też planuje pracę prowadzić po stronie polskiej, więc mam nadzieję, że ta cała sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na prowadzone prace i nie powinna wpłynąć na prowadzone prace - stwierdził prof. Ossowski.



Szczecińscy naukowcy kończą analizy genetyczne osób, których szczątki znaleziono w Puźnikach w pierwszej masowej mogile. Kilka z nich zidentyfikowali. W tym roku polsko-ukraiński zespół chce odnaleźć drugi grób mieszkańców wsi, zamordowanych w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski