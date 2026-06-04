Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Szczecińscy naukowcy wracają na Ukrainę. "To przełomowe badania"

Region Elżbieta Bielecka

Prof. Andrzej Ossowski. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Prof. Andrzej Ossowski. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
To pierwsze zidentyfikowane ofiary zbrodni wołyńskiej, a badania, które do tego doprowadziły, są przełomowe - mówi genetyk, prof. Andrzej Ossowski o identyfikacji kilku osób ze zbiorowej mogiły w Puźnikach na Ukrainie.
Szczecińscy naukowcy na Wołyniu. Nie możemy łączyć tego z polityką

Szczecińscy naukowcy na Wołyniu. "Nie możemy łączyć tego z polityką"

Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z Fundacją Wolność i Demokracja i IPN-em w ubiegłym roku ekshumowali szczątki mieszkańców wsi zamordowanych tam przez UPA w 1945 r. Pod koniec miesiąca wracają, aby odnaleźć drugi grób.

Cały czas trwają badania, które mają pozwolić na przywrócenie tożsamości ofiarom. Kilka z nich zostało zidentyfikowanych, a informacje naukowcy przekazali do Ministerstwa Kultury.

Badania są bardzo skomplikowane, bo minęło wiele czasu od zbrodni, a materiał porównawczy pochodzi od krewnych "odległych genetycznie" - tłumaczy prof. Ossowski.

- Stosujemy i będziemy stosować te najnowocześniejsze metody genetyczne, czyli metody genologii genetycznej oraz metody oparte o bardzo skomplikowane analizy bioinformatyczne. Z wykorzystaniem także infrastruktury, która powstała na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, dzięki Regionalnemu Centrum Medycyny Cyfrowej - mówi prof. Ossowski.

Nie byłoby identyfikacji bez innych badań, m.in. analiz antropologicznych i medycznych.

- To wszystko tutaj jest jak jedna wielka układanka, zarówno te informacje historyczne, archeologiczne, antropologiczne, ale też medyczne, medyczno-sądowe i kryminalistyczne dają one na koniec pełen obraz i prowadzą do identyfikacji - podkreśla prof. Ossowski.

We wrześniu ub. roku odbył się uroczysty pogrzeb ofiar zbrodni w Puźnikach. Dzięki badaniom naukowców z PUM na grobach będzie można umieścić tabliczki z ich nazwiskami.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Badania są bardzo skomplikowane, bo minęło wiele czasu od zbrodni, a materiał porównawczy pochodzi od krewnych "odległych genetycznie" - tłumaczy prof. Ossowski.
- To wszystko tutaj jest jak jedna wielka układanka, zarówno te informacje historyczne, archeologiczne, antropologiczne, ale też medyczne, medyczno-sądowe i kryminalistyczne dają one na koniec pełen obraz i prowadzą do identyfikacji - podkreśla prof. Ossowski.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Wczoraj słuchałem wypowiedzi człowieka,który prowadzi te badania. Widoki są tak przerażające (nie będę opisywał,bo i tak tego RSZ nie puści),że niektórzy potrzebowali pomocy psychologicznej. No ale dla nich to nic strasznego,bo dla nich o
oprawcy to bohaterowie.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od 31 maja oglądane 4548 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od przedwczoraj oglądane 4534 razy)
  3. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od dzisiaj oglądane 3969 razy)
  4. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3445 razy)
  5. Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera
    (od przedwczoraj oglądane 3043 razy)

radioszczecin.tv

Wyjątkowa oprawa procesji Bożego Ciała w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za kilka dni rusza remont wiaduktu na Niebuszewie. Mieszkańcy obawiają się korków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pomorze Zachodnie ma dwie nowe ambasadorki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nikola Bukowiecka
Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty