Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Śmiertelnie niebezpieczny skok do wody

Region Natalia Chodań

Fot. ollivves/Pixabay (CC0 domena publiczna)
Fot. ollivves/Pixabay (CC0 domena publiczna)
Urazy kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym, to fatalne skutki skoków do wody. Najwięcej tego typu urazów notuje się od czerwca do połowy sierpnia.
Mimo wielu akcji społecznych i edukacyjnych co roku przybywa osób sparaliżowanych po skoku do wody na główkę.

Do jednych z najniebezpieczniejszych wodnych aktywności należą skoki do wody. Skakanie na główkę do nieznanej płytkiej wody to jedna z głównych przyczyn tragicznych urazów kręgosłupa i trwałego paraliżu. Ofiarami są w przeważającej większości młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat.

Patryk Ruciński, ratownik szczecińskiego WOPR-u, mówi, że niestety często skoki do wody są nierozważne i wykonane w nieznanych miejscach.

- Nie należy skakać do wody z pomostów z racji, że nie wiemy co znajduje się pod wodą. Nawet znając dany akwen nie znamy dokładnego poziomu wody. Co roku może być po prostu tej wody mniej, przez co może stworzyć się zagrożenie nawet w miejscach, które doskonale znamy - ostrzega Ruciński.

Ratownik dodaje, że każdego roku przed rozpoczęciem sezonu na kąpieliskach sprawdzane jest dno zbiornika.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Natalii Chodań [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od 02 czerwca oglądane 4762 razy)
  2. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od 04 czerwca oglądane 4202 razy)
  3. Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera
    (od 02 czerwca oglądane 3405 razy)
  4. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od 01 czerwca oglądane 3117 razy)
  5. Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej. Jest oświadczenie spółki
    (od 03 czerwca oglądane 1922 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policka 15 -bieg uliczny w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Badmintonowe szaleństwo w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Eksperymenty, gry i jaja rekinów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kończy się zjazd Mazd MX-5 "Miata" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rocznica zdobycia Mistrzostwa Świata Medyków Evian 2001 w 6-osobowej piłce nożnej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polacy masowo przesiadają się na dwa kółka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty