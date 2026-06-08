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Jazda na jednym kole i utrata prawa jazdy

Region Julia Nowicka

Fot. KMP w Szczecinie
Fot. KMP w Szczecinie
Szczecińscy policjanci podczas patrolu zauważyli motocyklistę leżącego na drodze.
Jak się okazało, mężczyzna podczas ruszania wykonał niebezpieczny manewr, stracił kontrolę nad motocyklem i się wywrócił. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzania i zatrzymali kierującemu prawo jazdy.

To w związku z nowymi przepisami, które zakazują celowego wpadania w poślizg i jazdy na jednym kole. Sprawa została też skierowana do sądu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski


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