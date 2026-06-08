Jazda na jednym kole i utrata prawa jazdy

Szczecińscy policjanci podczas patrolu zauważyli motocyklistę leżącego na drodze.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jak się okazało, mężczyzna podczas ruszania wykonał niebezpieczny manewr, stracił kontrolę nad motocyklem i się wywrócił. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzania i zatrzymali kierującemu prawo jazdy.To w związku z nowymi przepisami, które zakazują celowego wpadania w poślizg i jazdy na jednym kole. Sprawa została też skierowana do sądu.