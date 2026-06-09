Otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Każdy obywatel ma równe prawo do komunikacji - przekonują pracownicy nowootwartego regionalnego Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami w Szczecinie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To miejsce, w którym osoby niesłyszące, niewidzące i z niepełnosprawnością intelektualną mogą uzyskać wsparcie tłumaczy - mówi prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz.- Można zamówić usługi tłumacza języka migowego, tłumacza przewodnika, można zamówić tłumaczenie tekstu. Natomiast osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły zamówić tekst łatwy do czytania i rozumienia, czyli wypożyczyć sprzęt do komunikacji alternatywnej - dodaje Kotyniewicz.Centrum rozpoczęło niedawno działalność, a tłumacze pomogli już wielu osobom - mówi tłumaczka języka migowego Kamila Krauze.- Najczęściej są to usługi związane z tłumaczeniami medycznymi, wizyty u lekarzy, u specjalistów, rehabilitacje. Mieliśmy też wizytę u operatora telefonicznego, tłumaczenia związane z podpisywanymi umowami, komunikacja na przykład z wynajmującym mieszkanie - wylicza Krauze.Osoby chcące skorzystać z pomocy, muszą najpierw zarejestrować się w biurze Centrum, które znajduje się w Al. Piastów w Szczecinie. Samo korzystanie z usługi jest darmowe i nie wymaga zaświadczenia o niepełnosprawności.Centrum Komunikacji to pilotażowy program zainicjowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.