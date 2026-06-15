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Po narkotykach za kółkiem. Policyjny pościg

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jechał za szybko, nie miał prawa jazdy, miał za to narkotyki i był pod ich wpływem. Mężczyzna usłyszał zarzuty.
Szczecińscy policjanci chcieli zatrzymać kierowcę jadącego z prędkością 116 km/h na ograniczeniu do "50". Ten jednak zignorował polecenie i jechał dalej. Pościg nie trwał długo - policjantom pomogły nieco zatory drogowe.

Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania, czuć było też od niego środki odurzające. W samochodzie miał woreczek foliowy - według wstępnych badań, była to amfetamina. Badanie kierowcy wykazało natomiast, że był pod wpływem THC i kokainy.

Usłyszał zarzuty za prowadzenie pod wpływem narkotyków i ich posiadania.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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