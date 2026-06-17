Odbetonowywanie Dąbia czas start. Na szczecińskich placach przy ulicach Emilii Gierczak, Otwockiej i Ustki powstaną strefy dla mieszkańców.
Jeden przeznaczony będzie dla młodzieży i znajdzie się na nim siłownia pod chmurką. Na drugim powstanie strefa seniora ze stołami do gry w szachy i ławkami bujanymi. Na trzecim będzie plac zabaw.
Likwidacja betonu w Dąbiu odbywa się w ramach wygranego projektu SBO. Prace mają zakończyć się w listopadzie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Likwidacja betonu w Dąbiu odbywa się w ramach wygranego projektu SBO. Prace mają zakończyć się w listopadzie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski