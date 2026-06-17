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Kolejny etap przebudowy Zbójnickiej wstrzymany

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)
Kolejny etap przebudowy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie wstrzymany. Chodzi o całkowite zamknięcie ulicy na odcinku od Europejskiej do granicy miasta.
Powodem są problemy techniczne ujawnione na budowie.

Wykonawca w porozumieniu z miastem będzie wypracowywać nowe rozwiązania, które zapewnią dojazd do posesji na czas prowadzonych robót.

Nadal obowiązywać będzie wcześniej ustalona czasowa organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Europejską a Harnasiów pozostaje jednokierunkowy a wyjazd z ulicy Zbójnickiej w kierunku skrzyżowania z Europejską jest zamknięty.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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