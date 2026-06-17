Kolejny etap przebudowy Zbójnickiej wstrzymany

Kolejny etap przebudowy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie wstrzymany. Chodzi o całkowite zamknięcie ulicy na odcinku od Europejskiej do granicy miasta.
Powodem są problemy techniczne ujawnione na budowie.
Wykonawca w porozumieniu z miastem będzie wypracowywać nowe rozwiązania, które zapewnią dojazd do posesji na czas prowadzonych robót.
Nadal obowiązywać będzie wcześniej ustalona czasowa organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Europejską a Harnasiów pozostaje jednokierunkowy a wyjazd z ulicy Zbójnickiej w kierunku skrzyżowania z Europejską jest zamknięty.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Wykonawca w porozumieniu z miastem będzie wypracowywać nowe rozwiązania, które zapewnią dojazd do posesji na czas prowadzonych robót.
Nadal obowiązywać będzie wcześniej ustalona czasowa organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Europejską a Harnasiów pozostaje jednokierunkowy a wyjazd z ulicy Zbójnickiej w kierunku skrzyżowania z Europejską jest zamknięty.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski