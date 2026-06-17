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Ten dzień jest obchodzony na całym świecie. Hydrolodzy apelują

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)
Z niedoborami wód będziemy się zmagać przez dekady. Dlatego niezwykle istotnym jest oszczędzanie kranówki, apelują hydrolodzy.
17 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Degradacja gleb, coraz dłuższe okresy bez opadów, ekstremalne zjawiska pogodowe i nierównomierne rozmieszczenie zasobów wodnych stają się coraz większym wyzwaniem.

Jak mówi rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Synowiecki, sytuacja ta jest coraz bardziej powszechna także na naszym terenie.

- Notowane przez nas poziomy wód i wysokości ich przepływu w części zlewni rzek regionu już teraz są charakterystyczne bardziej dla końca lata niż połowy czerwca - podkreśla Synowiecki.

Dlatego RZGW planuje prowadzenie kampanii edukacyjnych. - Promując wśród rolników i doradców rolniczych konkretne metody i narzędzia retencji w gospodarstwach. Promujemy różne formy mikroretencji, takie jak na przykład łąki kwietne, które w naturalny sposób zatrzymują wodę. Na tych obszarach będziemy się skupiać w kolejnych tygodniach suchego lata - zapowiada Synowiecki.

Susza hydrologiczna występuje co roku na obszarze przekraczającym 60 procent powierzchni kraju.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak mówi rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Synowiecki, sytuacja ta jest coraz bardziej powszechna także na naszym terenie.
Dlatego RZGW planuje prowadzenie kampanii edukacyjnych.

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