Ten dzień jest obchodzony na całym świecie. Hydrolodzy apelują

Z niedoborami wód będziemy się zmagać przez dekady. Dlatego niezwykle istotnym jest oszczędzanie kranówki, apelują hydrolodzy.

Jak mówi rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Synowiecki, sytuacja ta jest coraz bardziej powszechna także na naszym terenie.





- Notowane przez nas poziomy wód i wysokości ich przepływu w części zlewni rzek regionu już teraz są charakterystyczne bardziej dla końca lata niż połowy czerwca - podkreśla Synowiecki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

17 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Degradacja gleb, coraz dłuższe okresy bez opadów, ekstremalne zjawiska pogodowe i nierównomierne rozmieszczenie zasobów wodnych stają się coraz większym wyzwaniem.Dlatego RZGW planuje prowadzenie kampanii edukacyjnych. - Promując wśród rolników i doradców rolniczych konkretne metody i narzędzia retencji w gospodarstwach. Promujemy różne formy mikroretencji, takie jak na przykład łąki kwietne, które w naturalny sposób zatrzymują wodę. Na tych obszarach będziemy się skupiać w kolejnych tygodniach suchego lata - zapowiada Synowiecki.Susza hydrologiczna występuje co roku na obszarze przekraczającym 60 procent powierzchni kraju.