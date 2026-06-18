IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami dla sześciu województw zachodniej Polski. Prognozuje się temperaturę do 35 st. C w sobotę.

Edycja tekstu: Michał Król

Instytut wydał alert II stopnia przed upałem dla m.in. części województwa zachodniopomorskiego. Temperatura maksymalna w piątek i niedzielę może wynieść od 30 st. C do 33 st. C, w sobotę zaś od 32 st. C do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 st. C do 21 st. C. Alert potrwa od godz. 11 w piątek do godz. 20 w niedzielę.Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.