Spotkanie z Maciejem Drygasem i projekcja "Pociągów" w Kinie Zamek

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Na spotkanie z Maciejem Drygasem - filmowcem i dokumentalistą zaprasza w czwartek Kino Zamek w Szczecinie. Spotkanie poprzedzi projekcja najnowszego filmu Drygasa "Pociągi".

Jest to artystyczna, refleksyjna podróż przez XX wiek, stworzona wyłącznie z archiwalnych materiałów filmowych.



- Praca nad filmem trwała kilka lat - przyznaje reżyser: - Obliczyłem, że 98 archiwów było z całego świata. Te materiały rozpatrywaliśmy. To dziesiątki, a nawet setki godzin różnych historii związanych z ludźmi i pociągami.



- To jest opowieść całkowicie stworzona przeze mnie, chodź inspirowana archiwaliami - mówi reżyser: - Jest to opowieść o pewnym przekleństwie, o tym, że my jako ludzkość nie uczymy się niczego na własnych błędach i powtarzamy je bez przerwy. Pewnie tak będzie już zawsze...



Początek pokazu w Kinie Zamek o godzinie 18, po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem.



Autorka edycji: Joanna Chajdas