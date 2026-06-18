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Spotkanie z Maciejem Drygasem i projekcja "Pociągów" w Kinie Zamek

Region Małgorzata Frymus

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Na spotkanie z Maciejem Drygasem - filmowcem i dokumentalistą zaprasza w czwartek Kino Zamek w Szczecinie. Spotkanie poprzedzi projekcja najnowszego filmu Drygasa "Pociągi".
Jest to artystyczna, refleksyjna podróż przez XX wiek, stworzona wyłącznie z archiwalnych materiałów filmowych.

- Praca nad filmem trwała kilka lat - przyznaje reżyser: - Obliczyłem, że 98 archiwów było z całego świata. Te materiały rozpatrywaliśmy. To dziesiątki, a nawet setki godzin różnych historii związanych z ludźmi i pociągami.

- To jest opowieść całkowicie stworzona przeze mnie, chodź inspirowana archiwaliami - mówi reżyser: - Jest to opowieść o pewnym przekleństwie, o tym, że my jako ludzkość nie uczymy się niczego na własnych błędach i powtarzamy je bez przerwy. Pewnie tak będzie już zawsze...

Początek pokazu w Kinie Zamek o godzinie 18, po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Praca nad filmem trwała kilka lat - przyznaje reżyser: - Obliczyłem, że 98 archiwów było z całego świata. Te materiały rozpatrywaliśmy. To dziesiątki, a nawet setki godzin różnych historii związanych z ludźmi i pociągami.
- To jest opowieść całkowicie stworzona przeze mnie, chodź inspirowana archiwaliami - mówi reżyser: - Jest to opowieść o pewnym przekleństwie, o tym, że my jako ludzkość nie uczymy się niczego na własnych błędach i powtarzamy je bez przerwy. Pewnie tak będzie już zawsze...

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