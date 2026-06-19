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Bohomazy i bałagan. Na placu Adamowicza nie ma śladu po remoncie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Był remont, ale teraz trudno zauważyć po nim jakiś ślad. Szczeciński plac Adamowicza coraz bardziej przypomina tablicę ogłoszeń. Ławki są pomazane i obklejone.
W ubiegłym roku plac przeszedł remont, po którym niewiele zostało - przyznają mieszkańcy.

- To było remontowane? Nie widać. - No jest pomazane... Szkoda, bo to jest naprawdę świetnie zrobione miejsce. To naprawdę niedobrze, że ludzie tak niszczą. - Widzi pan, komu służy najbardziej ten plac? Kiziory tu zawsze śpią. Takie rzeczy są niedopuszczalne. - Od tego są już osoby w szpinakowym pałacu. Niech oni się zastanawiają, jak to rozegrać - mówią.

Do Urzędu Miasta Szczecin zwrócił się radny PiS Marcin Pawlicki. Podkreśla, że teren wymaga lepszej opieki.

- To nie jest jedyny problem tego miejsca. Wszystko pomazane, naklejki i jakieś wulgarne hasła. Bezdomni, którzy tam śpią, spożywają alkohol. To może czas najwyższy, żeby wybrać w tym miejscu jakieś nowe rozwiązanie - dodaje Pawlicki.

My też zwróciliśmy się do miasta z pytaniami. Do tematu będziemy wracać.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Do Urzędu Miasta Szczecin zwrócił się radny PiS Marcin Pawlicki. Podkreśla, że teren wymaga lepszej opieki.

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