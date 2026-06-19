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Absolwenci Wydziału Medycyny PUM ruszają w dalszą drogę zawodową [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Ponad 200 absolwentów szczecińskiego Wydziału Medycyny PUM świętowało zakończenie studiów wraz z bliskimi.
Jak przekonywali, po 6 latach mogą powiedzieć, że spełnili marzenia, chociaż były one okupione ciężką pracą.

- Było dużo nauki, dużo zaliczeń, kolokwiów, egzaminów... Można powiedzieć, że w sumie drugie tyle przed nami. - Przed nami teraz staż podyplomowy. To jest czas, kiedy możemy trochę praktyczniej spojrzeć na to wszystko, co nas właśnie otacza medycznie. Natomiast później to jest wielka niewiadoma, aczkolwiek ja bym chciała gdzieś w kierunku endokrynologii zmierzać. - Dla nas to jest bardzo ważna chwila, również dla naszych rodziców, którzy tutaj przyjechali, niektórzy nawet z bardzo daleka. Wreszcie po 6 latach studiów jesteśmy w stanie odebrać dyplom i cieszyć się swoimi marzeniami spełnionymi - mówią absolwenci.

To nie koniec pożegnań. W poniedziałek odbędzie się absolutorium kierunku lekarsko-dentystycznego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk

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