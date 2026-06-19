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Police inwestują w turystykę

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Police stawiają na rozwój turystyki... za 7 milionów złotych. W gminie powstanie nowy, ponad 4-kilometrowy szlak rowerowy "Łąk Odrzańskich" na wyspie Polickie Łąki, wzdłuż rzeki Łarpia.
- Trasa ma połączyć tereny przyrodnicze i stworzyć nowe miejsca wypoczynku z punktami widokowymi - mówi burmistrz Polic Krystian Kowalewski: - Chcemy przestrzeń uczynić dostępną dla mieszkańców, żeby mogli bezpośrednio z tą przyrodą obcować. To jest duży projekt, bo liczy około 7 milionów złotych. To będą ścieżki rowerowe i widokowe, znajdą się na nich także wieże widokowe, które będą umożliwiały podziwianie z góry całych tych naszych polickich uroków wraz z rozlewiskiem.

- To ważna inwestycja ekologiczno-turystyczna - podkreśla marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

- Police powinny mieć takie miejsce odpoczynku i to miejsce nad Łarpią rzeczywiście jest do tego dedykowane. Nabrzeża już zostały zrealizowane. Teraz warto zadbać o przeniesienie aktywności na tą wyspiarską część Polic. To na pewno będzie coś, co będzie służyło rozwoju turystyki, ale także relaksowi aktywnemu mieszkańców - podkreśla Geblewicz.

Prace mają zakończyć się do końca przyszłego roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Trasa ma połączyć tereny przyrodnicze i stworzyć nowe miejsca wypoczynku z punktami widokowymi - mówi burmistrz Polic Krystian Kowalewski.
- To ważna inwestycja ekologiczno-turystyczna - podkreśla marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

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