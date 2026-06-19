Wakacje za pasem. Najmłodsi mieszkańcy Świnoujścia o swoich planach

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Równo za siedem dni w szkołach zabrzmi ostatni dzwonek. Na ten moment dzieci i młodzież z całej Polski czekała z utęsknieniem.

Sprawdziliśmy, z jakimi nastrojami świnoujscy uczniowie wkraczają w ten upragniony czas, i zapytaliśmy ich o plany na najbliższe dwa miesiące.



- Czuję to, nareszcie mogę odpocząć od tej szkoły. Nie będę musiał nosić książek i się uczyć. - Jak nie cieszysz się z tego? Ja jadę do babci. Plażować będę jak przestanie padać i zrobi się cieplej... - Ja jeszcze nie wiem, czy gdzieś wyjeżdżam. Będę chodził na plażę. Z rodzicami zaplanowałem też jakąś przejażdżkę - mówią uczniowie.



Jedno jest pewne – Świnoujście jest już gotowe na lato, a młodzież odlicza godziny do wolności.



Autorka edycji: Joanna Chajdas