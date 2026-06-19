Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wakacje za pasem. Najmłodsi mieszkańcy Świnoujścia o swoich planach

Region Joanna Maraszek

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Równo za siedem dni w szkołach zabrzmi ostatni dzwonek. Na ten moment dzieci i młodzież z całej Polski czekała z utęsknieniem.
Sprawdziliśmy, z jakimi nastrojami świnoujscy uczniowie wkraczają w ten upragniony czas, i zapytaliśmy ich o plany na najbliższe dwa miesiące.

- Czuję to, nareszcie mogę odpocząć od tej szkoły. Nie będę musiał nosić książek i się uczyć. - Jak nie cieszysz się z tego? Ja jadę do babci. Plażować będę jak przestanie padać i zrobi się cieplej... - Ja jeszcze nie wiem, czy gdzieś wyjeżdżam. Będę chodził na plażę. Z rodzicami zaplanowałem też jakąś przejażdżkę - mówią uczniowie.

Jedno jest pewne – Świnoujście jest już gotowe na lato, a młodzież odlicza godziny do wolności.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od dzisiaj oglądane 4159 razy)
  2. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2384 razy)
  3. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od wczoraj oglądane 2323 razy)
  4. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2242 razy)
  5. 320 nowych inicjatyw Programu Społecznik. Wolontariat i bezpieczeństwo w centrum uwagi
    (od przedwczoraj oglądane 2091 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bohomazy i bałagan. Na placu Adamowicza nie ma śladu po remoncie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sylwia Trojanowska
300 kilogramów niewybuchów w lesie k. Rościna [WIDEO]
Natura piętrzyła przeszkody, ale Flis Odrzański dotarł do portu w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Każdy może wziąć udział w Runmageddonie. Nawet najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Dziadosz

Najnowsze podcasty