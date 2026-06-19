Dni Morza w Świnoujściu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Świnoujście szykuje się na wielką, morską falę rozrywki, ale kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu. Podczas Dni Morza czekają ich zmiany komunikacyjne w centrum.

Jazda na pamięć w najbliższych dniach odpada. Drogowcy całkowicie wyłączają z ruchu fragment jednej z głównych ulic.



Święto miasta zbliża się wielkimi krokami. W następny weekend, od 26 do 28 czerwca, w Świnoujściu odbędą się długo wyczekiwane Dni Morza.



Na scenie przy Wybrzeżu Władysława IV wystąpią znane zespoły - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu: - Na scenie już w piątek pojawi się zespół Enej, a także Golec uOrkiestra. W sobotnim repertuarze będzie zagraniczny zespół Velvet, a także koncert Grzegorza Hyżego.



Świętowanie w centrum miasta wiąże się utrudnieniami. - W najbliższą środę ulica Wybrzeża Władysława IV będzie zamknięta i ruch samochodowy przejmie ulica Armii Krajowej. Będzie dwukierunkowa - informuje Basałygo.



Utrudnienia mają potrwać do poniedziałkowego wieczoru, 30 czerwca.



Autorka edycji: Joanna Chajdas