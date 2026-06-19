Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Dni Morza w Świnoujściu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście szykuje się na wielką, morską falę rozrywki, ale kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu. Podczas Dni Morza czekają ich zmiany komunikacyjne w centrum.
Jazda na pamięć w najbliższych dniach odpada. Drogowcy całkowicie wyłączają z ruchu fragment jednej z głównych ulic.

Święto miasta zbliża się wielkimi krokami. W następny weekend, od 26 do 28 czerwca, w Świnoujściu odbędą się długo wyczekiwane Dni Morza.

Na scenie przy Wybrzeżu Władysława IV wystąpią znane zespoły - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu: - Na scenie już w piątek pojawi się zespół Enej, a także Golec uOrkiestra. W sobotnim repertuarze będzie zagraniczny zespół Velvet, a także koncert Grzegorza Hyżego.

Świętowanie w centrum miasta wiąże się utrudnieniami. - W najbliższą środę ulica Wybrzeża Władysława IV będzie zamknięta i ruch samochodowy przejmie ulica Armii Krajowej. Będzie dwukierunkowa - informuje Basałygo.

Utrudnienia mają potrwać do poniedziałkowego wieczoru, 30 czerwca.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od dzisiaj oglądane 4159 razy)
  2. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2384 razy)
  3. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od wczoraj oglądane 2323 razy)
  4. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2242 razy)
  5. 320 nowych inicjatyw Programu Społecznik. Wolontariat i bezpieczeństwo w centrum uwagi
    (od przedwczoraj oglądane 2091 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bohomazy i bałagan. Na placu Adamowicza nie ma śladu po remoncie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sylwia Trojanowska
300 kilogramów niewybuchów w lesie k. Rościna [WIDEO]
Natura piętrzyła przeszkody, ale Flis Odrzański dotarł do portu w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Każdy może wziąć udział w Runmageddonie. Nawet najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Dziadosz

Najnowsze podcasty