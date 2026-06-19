Burza nad regionem. Strażacy mieli ręce pełne roboty

Do ponad 130 interwencji wyjeżdżali zachodniopomorscy strażacy w związku z burzami, które przechodziły nad regionem - przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej asp. Dariusz Schacht.
W Mielnie Pyrzyckim pomagali przy zabezpieczeniu budynku, po tym, jak zerwany został jego dach. Do podobnego zdarzenia doszło też w Marwicach w pow. gryfińskim, a w miejscowości Krzemlin w pow. pyrzyckim uszkodzona została instalacja fotowoltaiczna.
Synoptycy prognozują gwałtowne burze także w sobotę.
Autorka edycji: Joanna Chajdas