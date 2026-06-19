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Burza nad regionem. Strażacy mieli ręce pełne roboty

Region Elżbieta Bielecka

Fot. pixabay.com / jdblack (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / jdblack (CC0 domena publiczna)
Do ponad 130 interwencji wyjeżdżali zachodniopomorscy strażacy w związku z burzami, które przechodziły nad regionem - przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej asp. Dariusz Schacht.
Alert RCB dla części Zachodniopomorskiego

Alert RCB dla części Zachodniopomorskiego

Najwięcej zgłoszeń było w powiatach gryfińskim, pyrzyckim i myśliborskim. Strażacy głównie usuwali powalone drzewa, walczyli też ze skutkami lokalnych podtopień i usuwali wodę z zalanych posesji.

W Mielnie Pyrzyckim pomagali przy zabezpieczeniu budynku, po tym, jak zerwany został jego dach. Do podobnego zdarzenia doszło też w Marwicach w pow. gryfińskim, a w miejscowości Krzemlin w pow. pyrzyckim uszkodzona została instalacja fotowoltaiczna.

Synoptycy prognozują gwałtowne burze także w sobotę.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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