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Taneczna parada przeszła ulicami miasta [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczecin na chwilę zmienił się w Rio de Janeiro. Było głośno, barwnie i tanecznie - ulicami miasta przeszła taneczna parada.
To za sprawą Festiwalu Tańca, który odbywa się w Ogrodach Śródmieście. Na miejscu była nasza reporterka Anna Klimczyk i - też poszła w tany.

- Pierwszy raz w Szczecinie i bardzo mi się podoba. - No super, super, super inicjatywa miejska, żeby wyjść potańczyć trochę, chociaż jest trochę gorąco. - Trochę jak w Rio de Janeiro. - Wspaniała inicjatywa. Noga się rwie do tańca, zważywszy na to, że córka bierze udział w paradzie, tutaj z ramienia Państwowego Ogniska Baletowego - mówili uczestnicy tanecznej parady.

Obecnie w Ogrodach Śródmieście trwają taneczne warsztaty w ramach Festiwalu Tańca.

Festiwal trwa do niedzieli. A w sobotę kulminacyjnym punktem dnia będzie Bloco Pomerania Brasil Show - start o godzinie 20.


Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Warsztaty taneczne. Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

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