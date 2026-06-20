Taneczna parada przeszła ulicami miasta [ZDJĘCIA]

Szczecin na chwilę zmienił się w Rio de Janeiro. Było głośno, barwnie i tanecznie - ulicami miasta przeszła taneczna parada.
To za sprawą Festiwalu Tańca, który odbywa się w Ogrodach Śródmieście. Na miejscu była nasza reporterka Anna Klimczyk i - też poszła w tany.
- Pierwszy raz w Szczecinie i bardzo mi się podoba. - No super, super, super inicjatywa miejska, żeby wyjść potańczyć trochę, chociaż jest trochę gorąco. - Trochę jak w Rio de Janeiro. - Wspaniała inicjatywa. Noga się rwie do tańca, zważywszy na to, że córka bierze udział w paradzie, tutaj z ramienia Państwowego Ogniska Baletowego - mówili uczestnicy tanecznej parady.
Obecnie w Ogrodach Śródmieście trwają taneczne warsztaty w ramach Festiwalu Tańca.
Festiwal trwa do niedzieli. A w sobotę kulminacyjnym punktem dnia będzie Bloco Pomerania Brasil Show - start o godzinie 20.
- Pierwszy raz w Szczecinie i bardzo mi się podoba. - No super, super, super inicjatywa miejska, żeby wyjść potańczyć trochę, chociaż jest trochę gorąco. - Trochę jak w Rio de Janeiro. - Wspaniała inicjatywa. Noga się rwie do tańca, zważywszy na to, że córka bierze udział w paradzie, tutaj z ramienia Państwowego Ogniska Baletowego - mówili uczestnicy tanecznej parady.
Obecnie w Ogrodach Śródmieście trwają taneczne warsztaty w ramach Festiwalu Tańca.
Festiwal trwa do niedzieli. A w sobotę kulminacyjnym punktem dnia będzie Bloco Pomerania Brasil Show - start o godzinie 20.
Edycja tekstu: Natalia Chodań