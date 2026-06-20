Kolizje na S3. Są utrudnienia dla kierowców.

Utrudnienia na S3 od Gorzowa w stronę Szczecina, do węzła Klucz - między węzłami Pyrzyce i Gryfino zderzyły się dwa samochody, jeden z nich wypadł z drogi. Jedna osoba została ranna.
Zablokowany jest pas wolny, ruch odbywa się więc tylko jednym pasem.
Wolniej jedzie się też S3 od Szczecina w stronę morza - kolizje mamy przed Kliniskami i na wysokości Rurzycy.
Wolniej jedzie się też S3 od Szczecina w stronę morza - kolizje mamy przed Kliniskami i na wysokości Rurzycy.
Edycja tekstu: Natalia Chodań